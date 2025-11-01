الإفراط في الفلفل الحار يهدد صحتك.. قد يصيبك بهذا المرض

كتب – محمود عبده:

يشتهر الفلفل الحار بنكهته القوية وقدرته على تعزيز مذاق الطعام وحتى تسريع عملية الأيض، لكنه قد يشكل خطرا على صحة الجهاز الهضمي عند الإفراط في تناوله.

أظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة Frontiers in Nutrition أن الاستهلاك المفرط للفلفل الحار، خاصة النيء أو شديد الحرارة، قد يؤدي إلى تهيج مزمن والتهابات في المعدة والأمعاء.

وقد يتسبب هذا التهيج المستمر في تلف خلايا الجهاز الهضمي ويزيد من خطر الإصابة بسرطانات المريء والمعدة والقولون على المدى الطويل.

في المقابل، يشير الباحثون إلى أن تناول الفلفل الحار باعتدال يمكن أن يكون مفيدا، نظرا لاحتوائه على الكابسيسين ومركبات مضادة للأكسدة، التي تعزز عملية الأيض وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وتعتمد المخاطر الصحية على عدة عوامل:

كمية الاستهلاك وتكراره

الإفراط اليومي يزيد من احتمالية التهيج والمضاعفات.

طريقة التحضير

الطهي يقلل من حدة التهيج مقارنة بتناول الفلفل نيئا.

النظام الغذائي العام

نقص الخضروات والفواكه يزيد من تأثير الفلفل على المعدة والأمعاء.

ولتقليل المخاطر، ينصح خبراء التغذية بما يلي:

-إضافة الفلفل الحار بكميات معتدلة إلى الطعام.

-طهي الفلفل بدلا من تناوله نيئا لتقليل التهيج.

-الحرص على تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة ضمن النظام الغذائي اليومي.

-شرب الماء أو الحليب عند الشعور بحرقة أو تهيج المعدة.

