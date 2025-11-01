كيف تنظّم وقتك بذكاء دون شعور بالضغط؟

إن فهم الجانب النفسي لإدارة الوقت مثل كسر المهام الكبيرة إلى أجزاء، وتجنُّب التشتيت يساعد في تخفيف التوتر وزيادة الشعور بالتحكّم، وفق "موقع Psychology Today ".

كيف تنظّم وقتك بذكاء دون أن تشعر بالضغط؟

إليك خطوات عملية يمكنك اتباعها لجعل وقتك يعمل لصالحك، وليس ضدّك:

1- حدد أولوياتك بوضوح

ابدأ بتمييز ما هو مهم وما هو عاجل في مهامك اليومية بحسب Leiden University، المهام العاجلة والمهمة يجب أن تُنجز أولاً، أما المهم وغير العاجل فيُخطّط له، أما ما ليس عاجلاً ولا مهماً فيُؤجّل أو يُلغى.

هذه الطريقة تمنعك من الانشغال بالأمور الطارئة فقط وتساعدك في التركيز على ما يُحدث فرقاً حقيقياً.

2- خطّط بشكل واقعي وحدد مهامًا صغيرة

التخطيط بشكل مبالغ فيه أو وضع قائمة ضخمة للمهام سيؤدّي إلى الشعور بعدم القدرة أو الضغط. ومن موقع Psychology Today:

قم بكسر المهام الكبيرة إلى خطوات محدّدة قابلة للإنجاز، بدلاً من التخطيط فقط لـ إنجاز X.

اكتب ما تريد إنجازه اليوم ثم حدده في أجزاء صغيرة، مثلاً “كتابة الفقرة الأولى بدلاً من كتابة المقال.

هذا يعطيك شعورًا بالإنجاز ويُخفّف الضغط.

3- استعمل تقنية وقت مقيّد مع فواصل

من التقنيات المعروفة: تقنية بومودورو (Pomodoro Technique) تعمل على تقسيم وقت العمل إلى فترات مدتها مثلاً 25 دقيقة ثم استراحة قصيرة.

هذه التقنية تساعد على زيادة التركيز وتقليل الإرهاق، بهذه الطريقة، لا تشعر بأنك محاصر بالعمل المستمر، بل أنت تتحكّم في وقتك.

4- قلّل الانشغالات والتشتيت

تعدد المهام (Multitasking) والتشتّت بين مهمات صغيرة يُضعف الإنتاجية ويزيد الضغط النفسي.

خذ خطوات بسيطة: أغلق الإشعارات أثناء الفترات المركّزة، اختر مكاناً هادئاً، حدد وقتاً للرد على الرسائل خارج فترة التركيز.

5- اترك مجالاً للمرونة والراحة

الخطة الجيدة ليست محكمة بشكل مطلق، بل بها مساحة للطوارئ أو للراحة. يقول دليل إدارة الوقت: "لا تملأ جدولك لكل ساعة، لأن المفاجآت تحدث دائماً".