أعراض واضحة تدل على التهابات الحلق

كتبت- نرمين ضيف الله:

التهاب الحلق من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، خاصة مع تغير الفصول وتقلب درجات الحرارة.

وغالبًا ما يكون ناتجًا عن عدوى فيروسية أو بكتيرية، لكنه قد يشير أحيانًا إلى حالات أكثر خطورة إذا استمر لفترة طويلة أو صاحبه ارتفاع في الحرارة.

أعراض مبكرة تساعد في سرعة العلاج وتخفيف الألم والوقاية من المضاعفات، وفق "مايو كلينك".

ألم أو حرقة عند البلع

من أبرز العلامات التي تشير إلى التهاب الحلق، إذ يشعر المريض بصعوبة أو انزعاج أثناء البلع أو التحدث، وقد يمتد الألم إلى الأذن أو الرقبة.

احمرار وتورّم في اللوزتين أو الحلق

يظهر الالتهاب عادة باحمرار واضح في الجزء الخلفي من الحلق، وأحيانًا بوجود بقع بيضاء أو طبقة صديدية على اللوزتين، ما يدل على عدوى بكتيرية.

تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة

عند لمس الرقبة، قد تلاحظ وجود تورّم طري أو مؤلم تحت الفك أو خلف الأذنين، وهو دليل على أن الجهاز المناعي يحارب العدوى.

الحمى والصداع والإرهاق العام

غالبًا ما يصاحب التهاب الحلق ارتفاع في درجة الحرارة، وشعور بالتعب العام أو آلام في العضلات والمفاصل، خصوصًا عند الإصابة بالتهاب فيروسي مثل الإنفلونزا.

سعال أو احتقان الأنف والعطس

إذا كان سبب الالتهاب فيروسًا، قد تظهر أعراض أخرى مثل السعال الجاف أو الرطب، والعطس، واحتقان الأنف، وهي مؤشرات على إصابة الجهاز التنفسي العلوي.