احذرها.. 5 أعراض تدل على التهابات العظام

التهابات العظام من الحالات الخطيرة التي قد تبدأ بأعراض بسيطة لكنها تتفاقم سريعًا إذا لم تُعالج في الوقت المناسب.

وتحدث هذه الالتهابات غالبًا نتيجة عدوى بكتيرية تصل إلى العظم عبر مجرى الدم أو بعد إصابة أو جراحة.

5 أعراض تدل على التهابات العظام، "Cleveland Clinic".

ألم شديد ومستمر في العظم المصاب

قد يكون الألم عميقًا ويمكن أن يزداد مع الوقت، وفي كثير من الحالات يكون الألم موضعيًا أي تأتي من موقع محدد في العظم.

تورم احمرار، دفء فوق المنطقة المتأثرة

ظهور التورم والاحمرار وارتفاع درجة الحرارة في الجلد فوق العظم نفسه تشير إلى استجابة التهابية أو عدوى منتشرة نحو السطح.

الحمى والقشعريرة أو الشعور بالمرض العام

عندما تنتقل العدوى إلى الدم أو تكون كبيرة، قد ترافقها حمى، قشعريرة، تعب عام، غثيان أحيانًا.

وجود إفرازات أو خرّاج إن وجدت جرحًا أو عملية جراحية

في الحالات التي فيها الجرح أو الجراحة قريبة من العظم المصاب، قد تلاحظين خروج صديد أو سائل قيحي من الجرح.

صعوبة في الحركة أو تحميل الوزن أو ضعف في الأداء عند العظام أو المفاصل المجاورة

إذا كانت التهابات العظم في ساق مثلاً، قد تلاحظ صعوبة في المشي أو في تحميل الوزن عليها، أو حركة المفصل المجاور قد تصبح مقيدة.