5 عادات يومية تضر مثانتك دون أن تدري.. احذرها

تؤدي المثانة دورا أساسيا في التخلص من الفضلات، إلا أن كثيرا من الأشخاص يهملون رعايتها، ما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل التهابات المسالك البولية، ضعف التحكم في البول، أو حتى أمراض خطيرة كسرطان المثانة، وفقا لمجلة International Journal.

1- حبس البول لفترات طويلة

تأخير التبول قد يبدو أمرا بسيطا، لكنه يؤدي إلى تمدد عضلات المثانة وإضعاف قدرتها على الانقباض بمرور الوقت، كما يمنح البكتيريا فرصة للتكاثر داخل البول الراكد، مما يرفع احتمال الإصابة بالتهابات.

احرص على إفراغ المثانة كل 3 إلى 4 ساعات، وتأكد من الراحة أثناء التبول لضمان التفريغ الكامل، بالنسبة للنساء، ينصح بالجلوس بشكل كامل وانتظار 10 إلى 20 ثانية ثم المحاولة مجددا.

2- قلة شرب الماء

الامتناع عن شرب كميات كافية من الماء يزيد من تركيز البول، ما يؤدي إلى تهيج بطانة المثانة ورفع خطر العدوى.

اشرب ما بين 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميا، مع زيادة الكمية عند النشاط البدني أو في الطقس الحار.

3- الإفراط في الكافيين

تعمل القهوة والمشروبات الكحولية كمدرات للبول وتسبب تهيج المثانة، وقد ربطت دراسات بين استهلاك كميات كبيرة من الكافيين "أكثر من 450 ملغ يوميا" وزيادة خطر السلس البولي.

خفف من الكافيين والكحول لتقليل التحفيز الزائد للمثانة.

4-التدخين

التدخين يعد من أبرز عوامل الخطر للإصابة بسرطان المثانة، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه مسؤول عن نحو نصف الحالات، وتنتقل المواد الكيميائية الضارة في التبغ إلى البول، وتسبب تلفا في بطانة المثانة.

الإقلاع عن التدخين خطوة ضرورية للحفاظ على صحة المثانة وتقليل مخاطر السرطان.

5- سوء نظافة الحمام

ممارسات غير صحية مثل المسح من الخلف للأمام، أو استخدام منظفات قوية، أو إهمال غسل اليدين، قد تؤدي إلى دخول البكتيريا إلى مجرى البول، خصوصا عند النساء.