7 أعشاب تساعدك على تحسين الهضم والتخلص من الغازات

يعاني البعض من مشاكل الهضم والانتفاخ بعد تناول الطعام، خاصة الوجبات الدسمة أو السريعة، لكن الطبيعة توفر حلولًا فعّالة وآمنة يمكن أن تُحدث فرقًا واضحًا.

إليك 7 أعشاب طبيعية تُساعد على تحسين الهضم والتخلص من الغازات بطريقة فعّالة، وفقًا لـ timesofindia.

النعناع

يُعتبر النعناع من أكثر الأعشاب شهرة في تهدئة المعدة، إذ يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي ويقلل من الشعور بالانتفاخ والمغص بعد الأكل.

الزنجبيل

يُحفز تناول الزنجبيل في إفراز العصارات الهضمية ويُسهم في تسريع عملية الهضم، كما يُعتبر مضادًا قويًا للغثيان والغازات.

اليانسون

يحتوي اليانسون على زيوت طيّارة تعمل على طرد الغازات وتهدئة التقلصات، ويمكن تناوله دافئًا بعد الوجبات الثقيلة.

الكراوية

من الأعشاب المفيدة لحديثي الولادة والبالغين على حد سواء، فهي تُقلل الانتفاخ وتمنع تراكم الغازات في الأمعاء.

الشمر

يساعد على تنشيط حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، كما يُقلل من الإحساس بالامتلاء بعد تناول الطعام.

القرفة

تُساعد في تنظيم حركة المعدة وتحفيز إفراز الإنزيمات الهضمية، كما تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا الضارة.

البابونج

من الأعشاب المهدئة للجهاز الهضمي، ويساعد في تقليل حموضة المعدة والانتفاخ، خصوصًا عند تناوله قبل النوم.

