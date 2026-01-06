الرياضة ليست مجرد وسيلة للحفاظ على الرشاقة، بل عنصر أساسي لصحة الجسم والعقل، وعندما يتوقف الإنسان عن ممارسة النشاط البدني بانتظام، تبدأ مجموعة من التغيرات السلبية في الظهور على صحته العامة.

فيما يلي، أبرز التأثيرات التي تواجه الجسم عند التوقف عن ممارسة الرياضة، وفقا لموقع "health".

زيادة الوزن وتراكم الدهون

قلة الحركة تؤدي إلى حرق سعرات حرارية أقل، ما يجعل الجسم يخزن الطاقة الزائدة على شكل دهون، مع مرور الوقت، يؤدي ذلك إلى السمنة، والتي تُزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان.

ضعف صحة القلب والأوعية الدموية

النشاط البدني المنتظم يقوي عضلة القلب ويحسن الدورة الدموية ويخفض ضغط الدم، ودون ممارسة الرياضة، تقل كفاءة القلب والأوعية الدموية، ما يزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشكلات الدورة الدموية الأخرى.

ضعف العظام والعضلات

العظام والعضلات تحتاج للحركة للحفاظ على قوتها، عند قلة التمارين، تضعف هذه الأنسجة، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابات والسقوط والكسور، خاصة مع التقدم في العمر.

مشكلات الصحة النفسية

الرياضة تحفز إفراز الإندورفين، المادة الكيميائية الطبيعية التي تحسن المزاج وتخفف التوتر والقلق والاكتئاب، بالتالي، التوقف عن التمارين يزيد من الشعور بالتوتر النفسي وسوء الحالة المزاجية.

سوء جودة النوم

النشاط البدني المنتظم يعزز النوم العميق ويساعد على الاستيقاظ نشيطا، دون ممارسة الرياضة، يواجه الشخص صعوبة في النوم، ما يؤدي إلى التعب والتهيج وضعف التركيز خلال اليوم.

انخفاض الأداء الإدراكي والذاكرة

ممارسة الرياضة ترتبط بتحسين وظائف الدماغ مثل الذاكرة والانتباه ومهارات اتخاذ القرار، وعند الانقطاع عن النشاط البدني، تضعف هذه الوظائف ويزداد خطر التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في السن.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة



بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة