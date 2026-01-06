إعلان

علامات تحذيرية مبكرة تكشف مقاومة الأنسولين.. راقبها جيدا

كتبت- آلاء نبيل:

05:30 م 06/01/2026

الأنسولين

مقاومة الأنسولين تتسلل إلى الجسم بصمت، لكنها تترك علامات مبكرة يمكن ملاحظتها قبل تفاقم المشكلة، والتعرف على هذه العلامات المبكرة يساعد على الوقاية والسيطرة على مستويات السكر، قبل أن تتحول إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وفقا لما ذكره موقع webmd، وتتمثل فيما يلي:

1- الشواك الأسود:
عبارة عن بقع سميكة مخملية داكنة تظهر على الجلد تظهر في ثنيات الجسم مثل الرقبة أو الإبطين أو الفخذ.

2- زيادة الوزن في منطقة البطن:
تراكم مستمر للدهون حول منطقة الوسط وتعرف بالدهون الحشوية، رغم اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة.

3- الزوائد الجلدية:
غالبا ما ترتبط الزوائد الجلدية الصغيرة والناعمة المتعددة على الرقبة أو الجفون أو تحت الإبطين بارتفاع مستويات الأنسولين في الدم.


4- انخفاض الطاقة بعد تناول الطعام:
الشعور بالتعب الشديد أو الشعور بـ "ضباب الدماغ"، وصعوبة التركيز بعد حوالي ساعة أو ساعتين من تناول وجبة، وخاصة تلك الغنية بالكربوهيدرات.


5- الجوع المستمر:
الشعور بالجوع مرة أخرى بعد فترة وجيزة من تناول الطعام لأن الخلايا لا تمتص الجلوكوز بكفاءة للحصول على الطاقة.


6- زيادة العطش والتبول:
مع تقدم المقاومة، تجبر مستويات السكر المرتفعة في الدم الكلى على العمل بجهد أكبر، ما يؤدي إلى كثرة الذهاب إلى الحمام والإصابة بالجفاف.


7- التغيرات الهرمونية:
عند النساء، غالبا ما ترتبط الدورة الشهرية غير المنتظمة، وحب الشباب، أو نمو الشعر الزائد المرتبط بمتلازمة تكيس المبايض بمقاومة الأنسولين الكامنة.

الأنسولين علامات مبكرة صحية خطيرة

