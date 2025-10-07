7 نصائح للقراءة بسرعة وتركيز.. تعرف عليها

القراءة من المهارات الأساسية التي يحتاجها الجميع، سواء في الدراسة أو العمل أو الحياة اليومية، ولتحسين سرعة الفهم وزيادة كفاءة القراءة، هناك خطوات يمكن اتباعها تساعد على تحقيق ذلك بسهولة وفعالية، وفقا لموقع "India Today".

معاينة النص

قبل البدء بالقراءة، يُنصح بقراءة العناوين الرئيسية والفرعية والملخصات، لأن التعرف على بنية النص يساعد العقل على توقع النقاط المهمة ويُسرع من عملية الفهم.

استخدام مؤشر أو إصبع

توجيه العينين باستخدام إصبع أو قلم أثناء القراءة يضمن استمرار حركة العين بثبات عبر الصفحة.

تجنب النطق الصامت

يجب التوقف عن نطق الكلمات بصمت أثناء القراءة، والتركيز على تصور الأفكار والمفاهيم، لأن العقل يعالج الأفكار أسرع من الكلمات المنطوقة.

التركيز على الكلمات الرئيسية

ينصح بالتركيز على الأفكار والكلمات المفتاحية مع تجنب التفاصيل الزائدة، فليس من الضروري قراءة كل كلمة للحفاظ على السرعة والفهم في الوقت ذاته.

التدريب على القراءة المتقطعة

قراءة مجموعات من الكلمات معا بدلا من كلمة واحدة في كل مرة يمكن أن يسرع من القراءة، حيث يستطيع العقل معالجة من كلمتين إلى أربع كلمات دفعة واحدة.

تقليل عوامل التشتيت

اختيار مكان هادئ وإطفاء الإشعارات على الأجهزة الذكية يسهم في التخلص من المشتتات، ما يعزز التركيز ويحسن من سرعة القراءة وجودتها.

الممارسة المنتظمة

تعتبر القراءة السريعة مهارة تتطور بالممارسة اليومية، حتى 15 إلى 20 دقيقة يوميا تكفي لتدريب العينين والعقل على القراءة بشكل أسرع دون فقدان الفهم.

