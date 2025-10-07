3 طرق تساعدك على علاج التهاب الحلق

مع بداية موسم البرد، تزداد حالات التهاب الحلق، ما يدفع كثيرين للبحث عن طرق فعالة لتخفيف الأعراض وتسريع التعافي.

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة الروسية ناديجدا تشيرنيشوفا، أخصائية الأمراض الباطنية، عن 3 طرق بسيطة لكنها فعالة للمساعدة في علاج التهاب الحلق في وقت أقصر، وفقا لموقع "aif".

وقالت تشيرنيشوفا إن أولى هذه الطرق هي اتباع نظام غذائي مناسب، يشبه الحمية الموصى بها لمرضى التهاب المعدة. وأوضحت: "يجب أن يكون الطعام دافئا، لينا، وخاليا من المكونات التي تهيج الغشاء المخاطي مثل التوابل الحارة أو الخل".

أما الطريقة الثانية، تتمثل في تمرين بسيط "تجهم الأسد" يساعد على تحسين الدورة الدموية في الوجه والرقبة، ما يُسهم في التخفيف من حدة نزلات البرد وتسريع الشفاء.

وأضافت أن الطريقة الثالثة هي التزام الصمت قدر الإمكان، مشيرة إلى أن إجهاد الصوت يمكن أن يُفاقم الحالة، وقالت:

"كلما زاد الصمت، وقل استخدام الحبال الصوتية، زادت سرعة التعافي من الالتهاب".

