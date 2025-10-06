ظاهرة كونية وراء إصابة النساء بالنوبات القلبية.. ما القصة؟

في اكتشاف علمي مثير، توصل باحثون إلى سبب غير متوقع يقف وراء ارتفاع معدلات النوبات القلبية بين النساء في فترات معينة من العام، وهو النشاط الشمسي والعواصف الجيومغناطيسية التي تضرب الأرض.

وأظهرت دراسة حديثة أن النساء أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بالنوبات القلبية خلال الأيام التي تشهد اضطرابات مغناطيسية ناتجة عن زيادة العواصف الشمسية، بينما لا يتأثر الرجال بنفس القدر.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الباحثين في المعهد الوطني لأبحاث الفضاء (INPE) بالبرازيل ربطوا بين ارتفاع النشاط الشمسي وبين زيادة مفاجئة في عدد النوبات القلبية لدى النساء، مشيرين إلى أن اضطراب المجال المغناطيسي للأرض قد يؤثر بشكل مباشر على عمل القلب وإيقاعاته الطبيعية.

وينشأ المجال المغناطيسي للأرض من حركة الحديد والنيكل المنصهرين في نواة الكوكب، ويُعد خط الدفاع الأول ضد الإشعاعات الشمسية الضارة، لكن هذه العواصف، وفقًا للدراسة، تُحدث خللًا في الإشارات المغناطيسية منخفضة التردد، ما يؤدي إلى اضطراب هرمونات مثل الميلاتونين والسيروتونين المسؤولة عن تنظيم ضغط الدم ووظائف القلب.

وقال الباحث لويس فيليبي كامبوس دي ريزيندي إن عدد النوبات القلبية بين الرجال يظل أعلى إجمالًا، لكن النساء أكثر تأثرًا بالعواصف الشمسية بمعدل ثلاثة أضعاف، خصوصًا في الفئة العمرية بين 31 و60 عامًا.

وأضاف أن هذه الاضطرابات لا تقتصر على زيادة خطر النوبات القلبية، بل قد تؤدي أيضًا إلى تعريض الإنسان لمستويات مرتفعة من الأشعة فوق البنفسجية، ما يرفع احتمالات الإصابة بسرطان الجلد وتلف العين.

وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع تحذيرات من وكالة «ناسا» بشأن تزايد النشاط الشمسي خلال الفترة المقبلة، مما قد يتسبب في عواصف شمسية أشد تؤثر على التيار الكهربائي والاتصالات والأقمار الصناعية حول العالم.

ويحاول العلماء حاليًا تطوير أنظمة أكثر دقة للتنبؤ بالعواصف الجيومغناطيسية لتقليل آثارها المحتملة على التكنولوجيا وصحة الإنسان، لكنهم يؤكدون أن دقة التنبؤ ما زالت محدودة حتى الآن.

