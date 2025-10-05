أبرزها نضارة البشرة.. 7 فوائد مذهلة لشرب الماء صباحا

كشفت الدكتورة يلينا أوستينوفا أخصائية أمراض الباطنة أن تناول كوب من الماء على معدة فارغة في الصباح قد يسهم في تنشيط الجهاز الهضمي والكلى وتحسين وظائف الجسم بشكل عام.

ولتعويض نقص السوائل الذي يحدث خلال النوم، يجب شرب كوب أو كوبين من الماء عند الاستيقاظ، وهذا يساعد على تخفيف كثافة الدم ويدعم وظائف الدورة الدموية.

ويسهم هذا الإجراء في خفض خطر الإصابة بجلطات الدم، كما أنه يحسن من أداء الدماغ الذي يعتمد بشكل كبير على التغذية الكافية والتدفق الدموي الجيد، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل شرب الماء صباحا على تنشيط الجهازين الهضمي والإفرازي والكلى بلطف، ويعزز من كفاءة عمليات الأيض.

وهذا التحسن في الأيض، إلى جانب استهلاك كمية كافية من الماء على مدار اليوم، يسهم في التحكم بالوزن وتقليل الشعور بالجوع.

ولا يقتصر دور الماء على الفوائد الداخلية فحسب، بل يمتد لتحسين المظهر الخارجي أيضاً؛ فهو يساهم في تعزيز صحة ونضارة البشرة والشعر.

كما يساعد الجسم على مكافحة العدوى بفعالية ويقلل من احتمالية الإصابة بحصى الكلى والتهابات المسالك البولية.

