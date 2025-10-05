دراسة: التوازن بين شرب الماء والقهوة والشاي يرتبط بانخفاض خطر الوفاة

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة الطب الجنوبية بالصين إن التوازن بين عدد أكواب الماء والقهوة والشاي اليومية يرتبط بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب.

وأوضحت الدراسة أن استبدال بعض الماء اليومي بالقهوة والشاي يمكن أن يؤدي إلى عمر أطول، وفقا لـ "مديكال نيوز توداي".

واستند الباحثون في دراستهم إلى بيانات نحو 183 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني. ولتحديد الاستهلاك اليومي المعتاد للمشاركين من القهوة والشاي والماء العادي، قاموا بجمع إجاباتهم من عدة استبيانات خاصة بتذكُّر النظام الغذائي على مدار 24 ساعة.

وعلى مدى حوالي 13 عاماً، تابع الباحثون المشاركين لرصد النتائج الصحية. وقد شملت عملية المتابعة توثيق حالات المرض وتحديد سبب وفاة أي مشارك خلال فترة الدراسة.

ولاحظ الباحثون أن الذين تناولوا المشروبات بنسبة 3 أكواب ماء مقابل كوبين من القهوة والشاي حققوا أكبر انخفاض في خطر الوفاة.

ووجد البحث أن الذين تناولوا 7-8 مشروبات يومياً، بالإضافة إلى مزيج من القهوة والشاي والماء العادي، انخفض لديهم خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 28% مقارنةً بمن تناولوا أقل من 4 مشروبات يومياً.

