ما سبب الشعور بالإرهاق والتعب عند الاستيقاظ صباحا؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كونتينينت الأمريكية عن سبب خفي وراء الشعور بالإرهاق والتعب عند الاستيقاظ صباحا.

وأظهرت الدراسة أن نقص السوائل في الجسم يؤثر سلبا على جودة النوم ويسبب الشعور الإرهاق عند الاستيقاظ.

وشارك في الدراسة 18 طالب جامعي من الذكور، حيث قسمت مجموعاتهم لاتباع أنظمة مختلفة لاستهلاك السوائل على مدى أربعة أيام.

وخلال هذه الفترة، رصد الباحثون بدقة مؤشرات النوم والصحة العامة لدى المشاركين، وفقا لـ "لينتارو".

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا كمية كافية من السوائل يومياً غفوا بسرعة أكبر واستيقظوا أكثر نشاطاً.

وعلى النقيض، استغرق الذين تناولوا كميات متوسطة من السوائل نحو ساعة إضافية للنوم، واشتكى بعضهم من صعوبات في النوم وتعب عند الاستيقاظ.

وقام الباحثون بقياس مستويات الترطيب في الجسم عبر تحليل لون وتركيب البول، إضافة إلى متابعة التغيرات في كتلة الجسم، ما أكد العلاقة بين كمية المياه المستهلكة يوميًا وجودة النوم. وأشارت دراسة سابقة إلى أن نقص السوائل يزيد من معدلات هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر في الجسم.

لذا من الأفضل شرب كميات كافية من الماء والسوائل يوميا لتحسين عمل الدورة الدموية ووظائف الأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد، فضلا عن تقليل خطر الجفاف والإصابة بالجلطات والنوبات القلبية.

