زيادة كثافة الشعر دون هرمونات.. طرق طبيعية وعلاجات مبتكرة

مع التقدم في العمر، يلاحظ كثيرون ترقق الشعر وتساقطه، لكن الخبراء يؤكدون أن هناك استراتيجيات فعّالة لاستعادة كثافة الشعر دون اللجوء للعلاجات الهرمونية.

تشرح أنابيل كينجسلي، كبيرة أخصائيي الشعر في عيادة فيليب كينجسلي، أن انكماش بصيلات الشعر وضعف دورة نموه يسبب ترقق الخصلات، خصوصاً لدى النساء قبل فترة انقطاع الطمث نتيجة انخفاض هرمون الإستروجين، بحسب موقع "هيلث لاين".

ويعد المينوكسيديل الموضعي أو الفموي الخيار الأكثر فعالية، بينما يساعد الوخز بالإبر الدقيقة على تنشيط البصيلات عند استخدامه مع المينوكسيديل. كما تشير كينغسلي إلى مكونات طبيعية مثل الميلاتونين، الببتيدات، والكافيين، التي قد تعزز نمو الشعر.

وتضيف إينانش إمير، مؤسسة شركة إينانش لندن المتخصصة في الشعر، أن الأمصال المعززة بالببتيدات أو الخلايا الجذعية تحفز بصيلات الشعر، بينما يمكن لزيت إكليل الجبل الموضعي أن يكون بديلًا طبيعيًا يضاهي فعالية المينوكسيديل.