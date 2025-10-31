علامات لا يجب تجاهلها.. قد تنقذ حياتك من السكتة الدماغية

مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية 2025، يسلط خبراء الأعصاب الضوء على أن هذه الحالة لم تعد تقتصر على كبار السن.

ويؤكد الدكتور سودهير كومار، عبر حسابه على "إكس"، أن "السكتة الدماغية لا تنتظر العمر"، محذرًا من أن الشباب أصبحوا أكثر عرضة للإصابة نتيجة لعوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة الحديث.

تشير الدراسات إلى أن واحدًا من كل أربعة أشخاص فوق سن 25 عامًا قد يواجه سكتة دماغية خلال حياته، خصوصًا مع انتشار ارتفاع ضغط الدم، التدخين، قلة النشاط البدني، والنظام الغذائي غير الصحي.

وأكد الدكتور كومار على ضرورة التعرف المبكر على العلامات التحذيرية للسكتة الدماغية، حتى لو كانت مؤقتة أو طفيفة، باستخدام اختبار FAST:

-تدلي الوجه: هل ينجرف جانب واحد من الوجه؟

-ضعف الذراع: هل يستطيع الشخص رفع كلا الذراعين؟

-صعوبة الكلام: هل الكلام مشوش أو غريب؟

- الاتصال بالطوارئ فورًا عند ظهور أي من العلامات.

وأضاف أن الوقاية ممكنة في 80 إلى 90٪ من الحالات من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة، مثل إجراء الفحوص الدورية لمراقبة ضغط الدم والسكري والكوليسترول، ممارسة الرياضة بانتظام، تناول غذاء صحي، النوم الكافي، وتقليل التوتر.

واختتم الدكتور كومار بالتأكيد على أن السكتة الدماغية لم تعد مسألة حظ أو سن، بل خيارات يومية، موضحًا أن "معرفة العلامات والتحرك بسرعة قد يصنع الفرق بين الشفاء التام والإعاقة الدائمة".

اقرأ أيضًا:

الإنفلونزا ليست مجرد “نزلة برد”.. قد تزيد خطر الإصابة بهذا العرض

إياك تتجاهل الدوخة المفاجئة.. اعرف السر وراء هذا

جانا عمرو دياب ضمن قائمة أجمل 50 لعام 2025.. 20 صورة

غموض وسرية.. 4 أبراج لا يمكنك فهمها بسهولة

احرص عليه.. بهار شهير يحمل أسرارًا مذهلة لصحة القلب والمناعة