"وداعاً للأرق".. 5 نصائح لنوم صحي وعميق

النوم ليس رفاهية كما يظن البعض، بل هو مفتاح التوازن الجسدي والنفسي فبعد يوم مليء بالضغوط، يمنحنا النوم فرصة لإعادة الشحن، وتجديد خلايا الدماغ، وتحسين المزاج والتركيز.

ولتحقيق نوم عميق وصحي بعيدًا عن الأرق، إليك 5 نصائح بسيطة لكنها فعّالة، وفق ما جاء في "Mayo Clinic"، "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)".

التزم بموعد نوم واستيقاظ ثابت

انتظام الساعة البيولوجية هو الخطوة الأولى لنوم مريح حاول أن تنام وتستيقظ في نفس الموعد يوميًا، حتى في عطلة نهاية الأسبوع.

الجسم يتأقلم سريعًا على الروتين، مما يساعد على الدخول في النوم بسهولة دون معاناة.

افصل عن الشاشات قبل النوم بساعة

الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر يعطل إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النعاس.

لذلك، أطفئ الأجهزة قبل النوم بساعة على الأقل، واستبدلها بقراءة كتاب خفيف أو الاستماع لموسيقى هادئة.

قلل من الكافيين بعد الظهر

القهوة، الشاي، والمشروبات الغازية كلها تحتوي على الكافيين الذي يظل في الجسم لساعات طويلة.

إذا كنت من محبي القهوة، اجعل آخر فنجان قبل الساعة 3 مساءً، لتمنح جسمك فرصة للاسترخاء ليلًا.

مارس طقوس الاسترخاء

قبل النوم، ساعد جسمك على التهدئة تدريجيًا جرّب التنفس العميق، أو تمارين التمدد الخفيفة، أو حتى حمامًا دافئًا.

هذه الأنشطة تخبر عقلك أن وقت الراحة قد حان.

اهتم ببيئة نومك

الغرفة المظلمة، الهادئة، وذات درجة حرارة معتدلة هي بيئة النوم المثالية.

استخدم وسادة مريحة، وابتعد عن الإضاءة القوية وحتى لو كنت في مدينة مزدحمة، يمكن استخدام سدادات الأذن أو قناع العين لتحسين جودة النوم.