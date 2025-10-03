5 مشروبات شائعة تهاجم الكبد دون أن تدري.. لا تفوتك

رغم الاعتماد اليومي عليها من قبل ملايين الناس حول العالم، تخفي بعض المشروبات الشائعة آثارا صحية مقلقة، خاصة على الكبد.

فبينما تبدو بعض هذه المشروبات صحية في ظاهرها، يكشف خبراء التغذية والصحة العامة أنها قد تشكل عبئا حقيقيا على الكبد بمرور الوقت، وتزيد خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي "NAFLD" وأمراض أيضية أخرى.

ووفقا لموقع medical، إليك أبرز المشروبات التي تستحق إعادة النظر في استهلاكها اليومي.

1- القهوة المجمدة والمخلوطة رغم شعبيتها في المقاهي خصوصا خلال أيام الصيف، تعد خلطات القهوة المجمدة مثل الفرابتشينو والموكا المخلوطة من أكثر المشروبات المحملة بالسكريات المضافة والسعرات الحرارية، وقد تحتوي الحصة الواحدة منها على أكثر من 60 غراما من السكر و600 سعرة حرارية.

هذا الكم الهائل من السكر يجبر الكبد على العمل بجهد مضاعف لمعالجته وتخزينه، ما يزيد من احتمالات تراكم الدهون وتطور مرض الكبد الدهني.

البديل الصحي: تحضير القهوة الباردة منزليا باستخدام القهوة المفلترة، الحليب غير المحلى، ونكهات طبيعية كالقرفة أو الفانيليا.

2- العصائر المعلبة رغم تسويقها كبدائل صحية، تحتوي العصائر التجارية المعلبة على نسب مرتفعة من السكريات المضافة ومركزات الفاكهة التي ترفع مستويات الفركتوز والجلوكوز في الدم.

وهذا الفائض من السكر يرهق الكبد ويزيد من خطر الإصابة بتشحم الكبد، لا سيما عند استهلاكها بشكل يومي.

نصيحة صحية: اختر العصائر الطازجة أو المحضرة منزليا بدون سكر مضاف، ويفضل الاعتماد على الفواكه الكاملة والخضروات.

3- المشروبات الغازية لا تزال المشروبات الغازية من أبرز مسببات مرض الكبد الدهني غير الكحولي، بفضل احتوائها على شراب الذرة عالي الفركتوز بكميات كبيرة، والذي يحفز تراكم الدهون داخل خلايا الكبد.

وفقا للمعاهد الوطنية للصحة بالولايات الأمريكية، فإن الاستهلاك المفرط لهذه المشروبات يرتبط مباشرة بزيادة الالتهاب ومخاطر الأضرار الكبدية، إضافة إلى مشكلات التمثيل الغذائي.

البديل الأفضل: المياه الفوارة الطبيعية أو مشروبات عشبية خالية من السكر.

4- الحليب المنكه مشروبات الحليب المنكهة، مثل حليب الشوكولاتة أو الفراولة، تبدو مناسبة للأطفال والمراهقين، لكنها تحمل كميات غير قليلة من السكريات المضافة، أحيانا تصل إلى 12 جراما لكل كوب.

ورغم احتوائها على البروتينات والكالسيوم، إلا أن السكر الزائد يضعف فوائدها الغذائية ويحولها إلى خطر صامت على الكبد.

البديل المنصوح به: الحليب العادي أو الحليب النباتي غير المحلى، ويمكن تحضير نسخ منزلية باستخدام كاكاو خام أو فواكه طبيعية.

5- مشروبات الطاقة تزداد شعبية مشروبات الطاقة بين الشباب والرياضيين، لكنها تحتوي على مزيج مثير للقلق من الكافيين، السكريات، الأحماض الأمينية والمنشطات العشبية.

تشير تقارير طبية إلى حالات موثقة لإصابات كبدية حادة ناتجة عن الإفراط في تناول هذه المشروبات، لا سيما عند الجمع بينها وبين الكحول أو أدوية تؤثر على الكبد.

نصيحة مهمة: الاعتدال في الاستهلاك وقراءة المكونات بدقة، مع تجنب استهلاكها المتكرر أو اليومي.

