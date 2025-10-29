بعد إصابة الفنانة هدى المفتي.. 10 أعراض تنذر بالجلطة المعوية

أثارت الفنانة هدى المفتي حالة من الجدل بعد ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بنحافة شديدة.

وأوضحت الإعلامية رضوى الشربيني خلال برنامجها "هي وبس" أن سبب نحافتها يرجع إلى إصابتها بفيروس كورونا وجلطة في الوريد المغذي للأمعاء، مما استلزم إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال جزء من الأمعاء.

وفي هذا التقرير، نكشف لكم أسباب وأعراض وعلاج الجلطة المعوية، وفق ما كشف موقع "mayoclinic".

الأسباب

تحدث الجلطة المعوية عندما يتباطأ أو يتوقف تدفق الدم عبر الأوعية الدموية الرئيسية التي ترسل الدم إلى الأمعاء ومنه، وهناك عدة أسباب محتملة لهذه الحالة وتشمل ما يأتي:

جلطة دموية تسد أحد الشرايين.

تضيق أحد الشرايين نتيجة تراكم الترسبات الدهنية، مثل الكوليسترول، وتسمى هذه الحالة بتصلب الشرايين.

انخفاض ضغط الدم ما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم.

انسداد في الوريد.

الأعراض

ألم مفاجئ في البطن.

الحاجة الملحة إلى التبرز.

كثرة التبرز بقوة.

الانتفاخ.

ظهور دم في البراز.

الغثيان والقيء.

تشوش عقلي لدى البالغين الأكبر سنا.

تقلصات مؤلمة في البطن أو الشعور بالامتلاء خلال 30 دقيقة بعد الأكل.

نقص الوزن غير المبرر.

الإسهال.

عوامل الخطر

تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.

الأشخاص الذين يزيد سنهم على 50 عاما.

التدخين.

قد تزيد بعض الأدوية من الإصابة بالجلطة المعوية، وتشمل حبوب منع الحمل النسل والأدوية التي تسبب تمدد الأوعية الدموية أو انقباضها، مثل بعض أدوية الحساسية والصداع النصفي.

فقر الدم المنجلي

ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو الكوليسترول.

تعاطي المخدرات

العلاج

مضادات التخثر

إذابة الجلطة

اسئتصال جزء من الأمعاء

