3 خطوات يومية لتقليل الالتهابات المزمنة.. احرص عليها

الالتهابات المزمنة يمكن أن تكون سببا للعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل.

وفقا لموقع Medical News Today، فإن اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، النشاط البدني المنتظم، والنوم الجيد يمكن أن يقلل مستويات الالتهاب في الجسم ويحسن وظائف المناعة.

خطوات يومية لتقليل الالتهابات المزمنة

1- تناول أطعمة مضادة للالتهاب

- ركز على الخضروات والفواكه الطازجة، الأسماك الدهنية مثل السلمون، المكسرات، والبذور.

- تجنب الأطعمة المصنعة، السكر الزائد، والدهون المشبعة، لأنها تزيد من الالتهابات.



2-ممارسة النشاط البدني بانتظام

- 30 دقيقة من التمارين المعتدلة مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة يوميا تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين الدورة الدموية.

- يحفز النشاط البدني الجسم على إفراز مركبات مضادة للالتهابات ويقوي العضلات والعظام.

3 - الحصول على نوم كاف وجيد

- النوم لمدة 7-8 ساعات متواصلة يعزز قدرة الجسم على تنظيم الالتهابات.

- يزيد الحرمان من النوم من إفراز هرمونات الالتهاب ويؤثر سلبا على صحة القلب والمناعة.

