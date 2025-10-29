6 عادات صباحية تحسن المزاج طوال اليوم.. ابدأ يومك بنشاط

يعد الصباح لحظة فاصلة تحدد مزاجك وطاقة جسمك لبقية اليوم، كما يمكن أن تحدث العادات التي تعتمدها عند الاستيقاظ فرقا كبيرا في صحتك النفسية وإنتاجيتك، دون الحاجة لتغييرات جذرية أو حرمان نفسك من متعة بداية اليوم.

وفقا لموقع Healthline، فإن ممارسة روتين صباحي صحي، يشمل التمارين الخفيفة مما يقلل التوتر، ويرفع مستويات الطاقة طوال اليوم.

نصائح لروتين صباحي صحي يعزز المزاج

ممارسة التمارين الخفيفة

ممارستك للتمارين حتى 10 دقائق من المشي أو التمدد الصباحي تحفز إفراز هرمونات السعادة "الإندورفينات" وتزيد النشاط البدني، وهذه العادة تعزز التركيز وتحسن المزاج لبقية اليوم.



شرب الماء فور الاستيقاظ

يساعد الترطيب المبكر في تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الجسم بعد النوم، ويقلل من الشعور بالإرهاق والكسل في بداية اليوم.

تناول فطور متوازن

تحافظ الوجبة التي تحتوي على البروتين والألياف على استقرار مستويات السكر في الدم، وتمنحك الطاقة المطلوبة لمهامك الصباحية دون تقلبات مزاجية.

تخصيص وقت للتأمل أو التنفس العميق

التأمل الصباحي حتى 5-10 دقائق، تساعد على تهدئة العقل، وتقليل التوتر، وتحسين التركيز.



كتابة قائمة مهام اليوم

تحديد أهدافك اليومية وتنظيم المهام يقلل الشعور بالتشتت ويزيد من إنتاجيتك، مما ينعكس إيجابا على مزاجك طوال اليوم.



الابتعاد عن الهاتف فور الاستيقاظ

تأجيل استخدام الهاتف لمدة 30 دقيقة يمنحك بداية هادئة ويقلل التعرض للضغوط والمشتتات منذ الصباح.