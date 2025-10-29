3 تمارين يومية بسيطة لتقوية قلبك.. احرص عليها

يعد القلب المحرك الأساسي لجسم الإنسان، وليس بالضرورة أن تمارس تمارين شاقة أو تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، فبعض التمارين البسيطة في المنزل أو المكتب كافية لتقوية قلبك وتحسين الدورة الدموية.

وفقا لموقع Medical، فإن ممارسة التمارين الهوائية البسيطة بانتظام تساعد على تحسين كفاءة القلب والرئتين، وخفض ضغط الدم، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد في الدم.

تمارين يومية بسيطة لتقوية قلبك

المشي الخفيف

المشي الخفيف لمدة 20 دقيقة يوميا يحافظ على صحة القلب ويعزز تدفق الدم، وحتى التبديل بين المشي والركض البسيط يساعد على زيادة القدرة على التحمل وتنشيط الدورة الدموية بشكل طبيعي.



القفز الخفيف

القفز الخفيف أو على الحبل لمدة 5-10 دقائق يوميا يعتبر من التمارين الهوائية الممتازة، فهو ينشط القلب والرئتين في وقت قصير، كما يعزز التوازن والتنسيق بين الجسم والعضلات.

صعود الدرج

صعود ونزول الدرج عدة مرات يوميا يقوي عضلات الساقين ويحسن ضخ الدم، مما يزيد قوة القلب ويعزز قدرة التحمل، ويمكن القيام به في المنزل أو مكان العمل دون أي معدات خاصة.