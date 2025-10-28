4 فواكه تدعم صحة العين- تناولها يوميا

يمكن تعزيز صحة العين باتباع نظام غذائي غني بالفواكه المفيدة، العديد من الفواكه تحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات ضرورية للحفاظ على سلامة العدسة والشبكية وتقليل مشاكل العين مع التقدم في العمر، وفقا لموقع "timesofindia".

التوت الأزرق

التوت الأزرق صغير الحجم ولكنه غني بمضادات الأكسدة الفعالة، لذا يساعد تناوله على حماية العين من الإجهاد التأكسدي وتلف الجذور الحرة، وهما عاملان رئيسيان في شيخوخة أنسجة العين، خاصة العدسة والشبكية.

البرتقال

فيتامين ج لا يدعم جهاز المناعة فقط، بل يؤدي دورا مهما في صحة العين، والبرتقال مصدرا غنيا بهذا الفيتامين، الذي يحمي العدسة من التعتيم المبكر ويساعد على إبطاء الضرر التأكسدي للبروتينات، وهو عامل رئيسي في تكوّن إعتام عدسة العين مع مرور الوقت.

البابايا

البابايا مثالية لتقليل إرهاق العين وجفافها، تحتوي على فيتامين أ والكاروتينات والمغذيات النباتية المضادة للالتهابات، التي تدعم صحة الشبكية والعدسة، وتقلل الالتهابات المزمنة منخفضة الدرجة، ما يحافظ على أنسجة العين مع مرور الزمن.

الكيوي

غني بمركبات نباتية تحمي شبكية العين وتقلل خطر التنكس الذي يؤثر على وضوح الرؤية، كما يحتوي على فيتامين ج، واللوتين، والزياكسانثين، ومضادات أكسدة أخرى، ما يجعله فاكهة مثالية لدعم عدسة العين وصحة البقعة الصفراء.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة ترفع ضغط الدم.. احذر تناولها يوميا

طعام تناوله يوميا يحمي من هشاشة العظام ويمنع الكسور

5 مشروبات تخفض مستويات السكر في الدم.. تناولها

أصيبت به كيم كارداشيان.. ما أسباب وأعراض تمدد الأوعية في الدماغ

5 أطعمة يومية تضر صحتك وتدمرك دون أن تدري