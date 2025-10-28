نصائح فعالة للحفاظ على صحة البنكرياس- عليك اتباعها

البنكرياس أحد أهم أعضاء الجسم، إذ يؤدي دورًا رئيسيًا في إنتاج الأنسولين والهضم.

فيما يلي، 6 طرق سحرية للحفاظ على وظائفه، وفقا لموقع "onlymyhealth".

اتباع نظام غذائي متوازن

ينصح بتناول المزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون والدهون الصحية، كما يفضل اختيار أطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي لتنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل تناول المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة والدهون المشبعة، لأنها تسبب الالتهاب وتجهد البنكرياس.

الحفاظ على وزن صحي

الوزن الزائد يُرهق البنكرياس ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراضه، ويساعد النشاط البدني المنتظم، مثل المشي السريع والسباحة وركوب الدراجات، على زيادة حساسية الأنسولين وتقليل خطر الإصابة بمشاكل البنكرياس.

الإقلاع عن التدخين

التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بسرطان البنكرياس والتهاب البنكرياس، المواد الكيميائية الضارة في دخان التبغ تلحق الضرر بالبنكرياس وأوعيته الدموية، لذا يُنصح بالإقلاع عنه للحفاظ على صحة البنكرياس والصحة العامة.

الترطيب الجيد

شرب كمية كافية من الماء ضروري لأداء البنكرياس وظائفه على النحو الأمثل، ودعم الهضم وتعزيز الصحة العامة.

السيطرة على مرض السكري

التحكم في مرض السكري من خلال الأدوية والنظام الغذائي المتوازن وممارسة الرياضة المنتظمة يحمي البنكرياس ويعزز الصحة العامة.

الفحوصات الدورية والمتابعة الطبية

الفحوصات الدورية ضرورية لمراقبة صحة البنكرياس، لذا ينصح بتحديد مواعيد منتظمة مع الطبيب لتقييم مستويات السكر ووظائف البنكرياس.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة ترفع ضغط الدم.. احذر تناولها يوميا

طعام تناوله يوميا يحمي من هشاشة العظام ويمنع الكسور

5 مشروبات تخفض مستويات السكر في الدم.. تناولها

أصيبت به كيم كارداشيان.. ما أسباب وأعراض تمدد الأوعية في الدماغ

5 أطعمة يومية تضر صحتك وتدمرك دون أن تدري