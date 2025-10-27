تدمر خلايا المخ.. أستاذ طب نفسي يحذر من مخاطر مادة الشابو (فيديو)

حذر الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بكلية طب عين شمس، من المخدرات المصنعة، ومنها مادة الشابو المنتشرة في مصر والعالم.

ما الشابو؟

والشابو مادة منبهة قوية للجهاز العصبي المركزي، من أخطر أنواع المخدرات المصنعة، يتم تصنيعها بطرق كيميائية غير مشروعة، وغالبا ما تأخذ شكل بلورات شفافة أو زجاجية تشبه قطع الثلج الصغيرة، ويمكن تعاطيها بوسائل متعددة مثل التدخين أو الشم أو الحقن أو البلع.

مخاطر الشابو

وخلال بودكاست "خارج العيادة"، والذي يقدمه حسام زايد، على منصة مصراوي، حذر هشام رامي، من مادة الشابو، مؤكدا أن تأثيرها الإدماني صعب، وتؤدي لأوهام وهلاوس وعدوانية وعنف شديد وهو ما تسبب في سلوكيات عنيفة وجرائم بشعة في الفترة الأخيرة.

وتابع أستاذ الطب النفسي: "مادة الشابو تحول الشخص الذي يتناولها إلى حيوان مفترس ليس لديه ضمير ولا يشعر بالآخر ويرتكب أبشع الجرائم".

الشابو تدمر المخ وتحولك إلى زومبي

وأضاف هشام رامي: "مادة الشابو تشعرك باللذة ولكن تدمر خلايا المخ وتسبب مشكلات في الجزء المسؤول عن الذاكرة والتعلم، وبالتالي، تجد من يتناولها يكرر نفس الأخطاء والتصرفات وكانه تحول إلى زومبي".

