دراسة: العمل في النوبات الليلية يزيد خطر القولون العصبي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة جياوتونج الصينية إلى وجود ارتباط مقلق يربط بين العمل الدائم بنظام المناوبات الليلية وزيادة احتمال الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

ومن خلال تحليل بيانات أكثر من 266 ألف مشارك من البنك الحيوي البريطاني، قدمت الدراسة نتائج مثيرة للاهتمام بعد متابعة المشاركين لمدة تسع سنوات.

وأظهرت النتائج، بعد رصد 5218 حالة إصابة جديدة بمتلازمة القولون العصبي، أن العاملين في النوبات الليلية باستمرار يواجهون خطراً متزايداً بالإصابة بالمرض بنسبة 36% مقارنة بزملائهم. وكانت المفارقة أن هذا الخطر كان أكثر بروزاً لدى العاملين الليليين الذين يعانون من زيادة الوزن

أما بالنسبة للعاملين الذين يتناوبون على النوبات الليلية بطريقة غير منتظمة، فلم يظهر لديهم ارتفاع كبير في خطر الإصابة بهذا المرض." وفقا لـ "نيوز ميديكال".

ويفسر الباحثون هذه العلاقة إلى آليات بيولوجية متعددة؛ فتعطيل الساعة البيولوجية بسبب العمل الليلي يؤدي إلى تغيرات تشمل: عدم توازن بكتيريا الأمعاء، واختلال في حركة الجهاز الهضمي، وارتفاع مستويات الالتهاب منخفضة الدرجة في الأمعاء. كما يسهم في نقص إفراز هرمون الميلاتونين، المعروف بدوره الهام في حماية الجهاز الهضمي.

ويوصي الباحثون الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالقولون العصبي، وخاصة من يعانون من زيادة الوزن، بتجنب العمل الدائم في النوبات الليلية قدر الإمكان، والحفاظ على انتظام الساعة البيولوجية للجسم. كما يشددون على الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات طويلة اﻷمد للوصول إلى فهم أعمق للآليات الكامنة وراء هذه العلاقة.

تجدر الإشارة إلى أن متلازمة القولون العصبي تؤثر على ما يصل إلى 7.6% من السكان حول العالم، وتسبب أعراضا مزمنة مثل آلام البطن والانتفاخ واضطرابات حركة الأمعاء، ما يؤثر سلبا على جودة الحياة اليومية والإنتاجية في العمل.

