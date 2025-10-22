إعلان

أطعمة تلبس قناع "الصحة" وتضرب سكر الدم بقوة.. تعرف عليها

كتب - محمود عبده :

11:00 ص 22/10/2025

مرضى السكر

يربط كثيرون ارتفاع مستويات السكر في الدم بتناول الحلويات أو الأطعمة الغنية بالسكريات مثل الشوكولاتة والكعك، لكن المفاجأة أن بعض الأطعمة المصنفة تقليديا كخيارات صحية قد تؤدي إلى ارتفاع أسرع في السكر مقارنة بهذه الأطعمة "المتهمة".

ووفقا لموقع Healthline، قالت متخصصة الغدد الصماء الدكتورة أليسيا روهنيلت، ان بعض الوجبات الشائعة التي تروج كأطعمة مفيدة قد تكون مضللة في تأثيرها على توازن السكر في الدم، خصوصا لمن يعانون من السكري أو يسعون للسيطرة على مستويات الجلوكوز.

الشوفان الفوري.. فخ الإفطار الصحي

تابعت: "رغم أن الشوفان يعتبر أحد أشهر وجبات الفطور الصحية، إلا أن الأكياس الجاهزة من الشوفان الفوري – والتي خضعت لمعالجة عالية – تأتي بمؤشر سكري مرتفع يتراوح بين 79 و83، ما يعني أنها ترفع سكر الدم بسرعة تفوق المتوقع".

وللحد من هذا الأثر، تنصح الدكتورة روهنيلت باستبدال الماء بالحليب عند التحضير، ما يضيف البروتين والدهون التي تساعد على إبطاء امتصاص الجلوكوز في الدم.

حليب الشوفان

أحد أبرز المفاجآت التي كشفتها روهنيلت، هو أن حليب الشوفان – لا سيما المعالج إنزيميا والمستخدم في مشروبات مثل اللاتيه – يمكن أن يرفع سكر الدم بشكل ملحوظ، إذ يتراوح مؤشره السكري بين 65 و75، وهو رقم أعلى من كثير من المشروبات المحلاة صناعيا.

ولتحويل هذا المشروب إلى خيار أكثر توازنا، ينصح بخلطه مع حليب عادي أو إضافة مصدر بروتين مثل بودرة البروتين أو مكسرات مطحونة، ما يقلل من سرعة امتصاص السكر.

السكر مريض السكر حليب الشوفان

