علامات لا تتجاهلها.. تغيرات في التبول تكشف إصابتك بأمراض خطيرة

في ظل تزايد معدلات الإصابة بأمراض البروستاتا وسرطانها، تبرز أهمية الانتباه لأي تغييرات تطرأ على نمط التبول كوسيلة مبكرة للكشف عن مشكلات صحية خطيرة، إذ قد تكون بعض الأعراض البسيطة التي يتجاهلها البعض بمثابة إنذار مبكر يستوجب زيارة الطبيب فورا.

وبحسب ما ذكره موقع arabic.rt، حذر طبيب الأورام الدكتور جيري كوبيس من أن بعض التغيرات في نمط التبول قد تشير إلى مشكلات صحية خطيرة، خصوصا لدى الرجال الأكبر سنا، وقد تمثل إنذارا مبكرا لأمراض مثل سرطان البروستاتا أو تضخم البروستاتا الحميد.

وأوضح “كوبيس”، وهو مختص في مركز علاج الأورام بالبروتونات في براغ، أن سرطان البروستاتا قد يتطور دون ظهور أعراض واضحة في مراحله المبكرة، مما يصعب اكتشافه إلا في مراحل متقدمة.

وشدد على ضرورة عدم تجاهل أي تغييرات حتى وإن بدت بسيطة في وظائف الجهاز البولي.

علامات تستدعي الانتباه:

• صعوبة في بدء التبول: مواجهة تأخير أو صعوبة في تدفق البول.

• رغبة مفاجئة ومتكررة في التبول، خاصة أثناء الليل: ما يؤثر على جودة النوم.

• ضعف تدفق البول: انخفاض قوة تدفق البول أو انقطاعه بشكل متكرر.

• الشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل: الإحساس الدائم بامتلاء المثانة حتى بعد التبول.

• وجود دم في البول أو السائل المنوي: علامة تستدعي فحصا طبيا عاجلا.

وأشار الطبيب إلى أن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة وجود سرطان، فقد تكون نتيجة التهابات في المسالك البولية أو تضخم البروستاتا الحميد، إلا أن الكشف المبكر والفحص الطبي المنتظم يظلان الوسيلة الأهم لتجنب المضاعفات والحفاظ على الصحة.