مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الشاي بالنعناع

الشاي بالنعناع من المشروبات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، وذلك نظرا لمذاقه المميز واحتوائه على العديد من العناصر والفيتامينات، ولكن، ماذا يحدث لجسمك عند تناوله يوميا؟

دعم قوي لصحة الجهاز الهضمي

يتميز النعناع باحتوائه على مركبات عضوية ذات تأثيرات مضادة للتشنج، ما يساعد على تهدئة عضلات الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء، وفقا لموقع "eatingwell".

تنفس أفضل

شاي النعناع الدافئ يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتخفيف السعال الجاف وتهدئة التهابات الحلق، خاصة أثناء فترات الإصابة بنزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

تأثيرات مهدئة على الدماغ

المنثول الموجود في النعناع يمتلك خصائص مهدئة تقلل التوتر وتُساعد على الاسترخاء، بالإضافة إلى تحسين التركيز واليقظة الذهنية.

التخلص من رائحة الفم الكريهة

شرب شاي النعناع يُسهم في التخلص من رائحة الفم الكريهة، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، والتي يمكن أن تُساعد في الحد من نمو الجراثيم داخل الفم.

