ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل صباحا؟

كتب : أسماء مرسي

05:00 ص 02/10/2025

القرنفل

كتبت- أسماء مرسي:


ماء القرنفل من المشروبات الطبيعية التي تعزز صحة الجسم عند تناوله صباحا على معدة فارغة، ويتميز بتركيبته الغنية بمركب "الأوجينول"، الذي يمد الجسم بعدد من الفوائد الصحية المهمة.

وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا"، نوضح لكم الفوائد الصحية لشرب ماء القرنفل في الصباح:

دعم الهضم وتنشيط المعدة
يسهم ماء القرنفل في تنشيط المعدة وتحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة، ما يساعد على تحسين الهضم والتخلص من الشعور بالثقل أو الغازات، خاصة بعد وجبة الإفطار.

صحة الفم واللثة
يتمتع القرنفل بخصائص مضادة للبكتيريا، ويُستخدم منذ القدم في علاج آلام الأسنان، لذا تناوله في الصباح يعمل على مكافحة رائحة الفم الكريهة.

تعزيز الأيض وتنظيم السكر
يسهم مركب "الأوجينول" في تسريع عملية التمثيل الغذائي وتحسين قدرة الجسم على معالجة الطعام، بالإضافة إلى دوره في تقليل سرعة امتصاص السكر في الدم، ما يحافظ على توازن مستويات الطاقة.

مقاومة الالتهابات
يتميز ماء القرنفل بخصائص مضادة للالتهاب، تساعد على تخفيف آلام المفاصل والعضلات، و تهدئة التهيجات الجلدية.

تطهير طبيعي للكبد
يعمل استهلاكه أيضا على دعم وظائف الكبد وطرد السموم من الجسم، ما يعزز عملية التطهير الطبيعية بهدوء وفعالية.

