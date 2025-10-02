ما أعراض نقص فيتامينات B؟

كشف الدكتور أندريه فاسيلييف أخصائي أمراض الباطنة الروسي أن نقص مجموعة فيتامينات B قد يؤدي إلى الإرهاق المزمن وضعف العضلات واضطرابات النوم والأمراض الجلدية.

كما تختلف أعراض نقص الفيتامينات باختلاف نوع فيتامين B، ويوجد بعض العلامات مثل: الإرهاق المزمن وضعف العضلات واضطرابات النوم وعدم الاستقرار العاطفي والأمراض الجلدية والحكة والجفاف.

وقد يسبب نقص هذا الفيتامين الصداع وضعف التنسيق الحركي ورهاب الضوء، وفقر الدم والتهاب الجلد والأغشية المخاطية، وفقا لــ "نوفوستي" الروسية.

أما نقص فيتامين B3 فقد يسبب التهاب الجلد والإسهال، في حين أن نقص فيتامين B5 يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشهية وآلام في البطن.

ونقص فيتامين B6 يؤدي إلى الشعور بالاكتئاب ونوبات الصرع والتشنجات، وتفاقم الربو.

كما يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B9 إلى ضمور العضلات واصفرار العينين، بينما يرتبط نقص فيتامين B12 بضعف الإدراك والبصر، واضطرابات معوية، وتسارع ضربات القلب".

ويشير الطبيب إلى أن الجسم لا ينتج مجموعة فيتامينات B بنفسه، وإنما يحصل عليها من الغذاء مثل: اللحوم، والبيض، والحليب، والمكسرات، والفطر، والحبوب.

