ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 26-12-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3985 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5120 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5975 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6830 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 47800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68300 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 212413 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 341500 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

تشهد بورصات المعادن العالمية توقفًا مؤقتًا للتداول اليوم بسبب عطلة عيد الميلاد، تليها عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.73% إلى نحو 4511 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.