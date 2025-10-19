دراسة تكشف عن طريقة فعالة لتحسين عملية التمثيل الغذائي

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة توركو في فنلندا عن طريقة بسيطة يمكن أن تسهم في الحفاظ على الصحة وتحسين عملية الأيض في الجسم.

وأشارت الدراسة أن تقليل مدة الجلوس اليومي بنصف ساعة فقط يمكن أن يحقق تحسن ملحوظ في استقلاب الجسم، حيث يصبح أكثر كفاءة في استخدام الدهون والكربوهيدرات لإنتاج الطاقة

وأوضحت الدراسة أن الأنشطة الخفيفة (كالمشي القصير أو الوقوف) قد تسهم في استعادة المرونة الأيضية وهي قدرة الجسم على التبديل بين مصادر الطاقة بكفاءة، وفقا لـ لينتا رو".

وشملت الدراسة 64 مشاركاً يتمتعون بمستوى نشاط بدني منخفض وكانوا معرضين لخطر الإصابة بـ أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

وبعد متابعة استمرت ستة أشهر، لاحظ العلماء أن المشاركين الذين قللوا من فترات جلوسهم اليومية تحسنت لديهم مؤشرات التمثيل الغذائي وزادت قدرتهم على حرق الدهون.

وبيّن الباحثون أن الأثر الإيجابي للنشاط البدني اليومي ظهر بوضوح لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، مؤكدين أن مجرد تقليل بسيط في وقت الجلوس يمكن أن يشكل خطوة أولى فعالة للوقاية من السكري وأمراض القلب.

وكانت دراسات طبية سابقة قد أوضحت أن ممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيا تقلل من خطر الوفاة الناتجة عن الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والمفاصل وبعض أنواع السرطان.

