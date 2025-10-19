احترس.. 3 أطعمة قد تزيد من خطر الاكتئاب

كتبت- شيماء مرسي

أشارت دراسة إسبانية حديثة إلى وجود علاقة بين الحمض الأميني "البرولين" ومرض الاكتئاب، موضحة أن هذا الارتباط يتم من خلال تفاعل البرولين مع بكتيريا الأمعاء وكيمياء الدماغ.

وأكدت الدراسة التي شملت عينات من البشر والفئران وذباب الفاكهة، أن النظام الغذائي الغني بالبرولين (الموجود في الجيلاتين، لحم البقر، والأسماك) يزيد من احتمالية ظهور أعراض الاكتئاب.

كما أشار الباحثون إلى أن إمكانية التحكم في مستويات البرولين أو منع انتقاله إلى الدماغ قد تفتح آفاقاً جديدة، لتكون بمثابة طريقة علاجية ووقائية فعالة ضد مرض الاكتئاب.

وأظهرت الدراسة أن طريقة تعامل الجسم مع البرولين تتأثر بشكل كبير بالتركيب البكتيري للأمعاء.

وكشف الباحثون أن وجود أنواع معينة من البكتيريا المزودة بجينات تحليل البرولين يقلل من تأثيره السلبي، إذ تقوم هذه البكتيريا بمعالجته، مما يحمي من آثاره الضارة على المزاج.

واستخدم الباحثون ذبابا معدلا وراثيا يفتقر إلى القدرة على نقل البرولين إلى الدماغ، فلاحظوا مقاومة ملحوظة للاكتئاب لدى هذا الذباب، ما يؤكد أن وصول البرولين إلى الدماغ هو العامل الحاسم في ظهور الأعراض.

