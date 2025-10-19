كيف يؤثر النوم على وزن الجسم؟

النوم الكافي قد يكون الحلقة المفقودة لمعظم الذين يكافحون لإنقاص الوزن، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، يعد النوم لأقل من 7 ساعات مشكلة صحية خطيرة.

وغالبا ما تكون قدرة النوم على المساعدة في الحفاظ على وزن صحي هي أقل فوائده شهرة، وبالرغم من أنه يؤثر على عملية الأيض والوزن بعدة طرق معقدة ومختلفة، وفقا لـ "هيلث لاين".

تجنب زيادة الوزن بسبب قلة النوم

تم ربط قلة النوم، والتي تُعرف عادةً بأنها أقل من 6 إلى 7 ساعات، بشكل متكرر بزيادة الوزن، وقد وجد تحليل شمل بيانات 300 ألف أن النوم أقل من 7 ساعات يعتبر من عوامل تطوّر السمنة. وقد يحدث ذلك من خلال التأثير على مستويات هرمون الجوع، زيادة هرمون الغريلين الذي يسبب الجوع وتقليل هرمون الليبتين، الذي يجعلك تشعر بالشبع.

كما أن الأشخاص الذين الذين عانوا من قلة النوم استهلكوا ما يصل إلى 500 سعرة حرارية إضافية يومياً.

خيارات غذائية أفضل

قد يُصعب هذا خيارات غذائية صحية وإعطاء الأولوية للوجبات الغنية بالعناصر الغذائية مع نقص النوم. كما يبدو أن الطعام يُحفّز مراكز المكافأة في الدماغ بشكل أكبر عندما يكون الناس محرومين من النوم، وهو ما أكدته دراسات رصدت استجابات دماغية أكبر مرتبطة بالمكافأة بعد مشاهدة المحرومين من النوم صور أطعمة عالية السعرات.

النوم مبكراً

قد يساعد النوم مبكراً على تجنب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، والذي غالباً ما يصاحب السهر المتأخر.

ويرتبط تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بزيادة أكبر في الوزن، كما أن تناول الطعام قبل النوم بوقت قصير جداً، وخاصةً الوجبات الكبيرة، قد يقلل من جودة النوم، وقلته.

فوائد محتملة لعملية الأيض

قد يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على تجنب انخفاض الأيض، حرق الدهون، الذي قد يحدث عند غياب الحصول على قسط كافٍ من النوم. وقد وجدت دراسة أجريت منذ عام أن الشباب الذين ينامون أقل من 7 ساعات في المتوسط ​​لديهم درجات أعلى من شدة متلازمة الأيض، ما يزيد خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري من النوع 2.

وقد يؤدي قلة النوم أيضاً إلى تثبيط أكسدة الدهون، وهي عملية تحويل الخلايا الدهنية إلى طاقة. ويوضح الباحثون أن هذا التثبيط قد ينتج عن تنشيط نظام الإجهاد في الجسم.

