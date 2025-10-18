5 فوائد عند تناول كوب من عصير البرتقال على صحة الجسم

يُعتبر عصير البرتقال من أكثر المشروبات الطبيعية شيوعًا حول العالم، ليس فقط لمذاقه اللذيذ والمنعش، بل لما يحتويه من عناصر غذائية مفيدة تعود بالنفع الكبير على صحة الإنسان.

فبفضل احتوائه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، يُعدّ كوب واحد من عصير البرتقال إضافة صحية يمكن أن تدعم وظائف الجسم المختلفة وتساهم في الوقاية من العديد من الأمراض.

في هذا التقرير، سنتعرف على أبرز الفوائد الصحية لتناول كوب من عصير البرتقال يوميًا، وفق "هيلث لاين".

تعزيز المناعة

عصير البرتقال غني بفيتامين C، الذي يُعدّ من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية، ويساعد على دعم الجهاز المناعي في مقاومة العدوى والأمراض.

تحسين صحة القلب

يحتوي على البوتاسيوم والفلافونويدات مثل الهسبيريدين، التي تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

دعم صحة البشرة

بفضل مضادات الأكسدة وفيتامين C، يساعد عصير البرتقال على تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على نضارة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد.

تعزيز امتصاص الحديد

فيتامين C الموجود في عصير البرتقال يحسن امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، مما يساهم في الوقاية من فقر الدم (الأنيميا).