تسبب أمراض الضغط والكوليسترول.. احذر تناول هذه الأطعمة

يحذر خبراء التغذية من مجموعة من الأطعمة التي قد تبدو شهية لكنها تُعد من أكثر المسببات لارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الضار، وهما من أخطر العوامل التي تؤدي إلى أمراض القلب والسكتات المفاجئة.

ومع أن كثيرين يتناولونها يوميًا دون وعي، إلا أن أضرارها تتراكم بمرور الوقت بشكل صامت، وفقٌا لـ healthline.

أطعمة ترفع الضغط والكوليسترول

- اللحوم المصنعة

مثل السجق واللانشون والبسطرمة، فهي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

- المقليات والوجبات السريعة

كالبطاطس المقلية والبرجر، حيث تحتوي على دهون مهدرجة ترفع الكوليسترول وتضعف صحة القلب.

- الأطعمة المملحة

مثل المخللات ورقائق البطاطس، فالإفراط في تناولها يزيد من احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم.

- الجبن كاملة الدسم

تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، مما يرفع الكوليسترول الضار ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

- الحلويات الجاهزة والمخبوزات

بسبب احتوائها على سكر ودهون صناعية، فهي تسبب زيادة الوزن وخللاً في نسب الدهون بالجسم.

- المشروبات الغازية

ترفع مستوى السكر والدهون الثلاثية في الدم، وتضع عبئًا كبيرًا على الكبد والقلب.

- اللحوم الحمراء بكثرة

الإفراط في تناولها يؤدي إلى تراكم الدهون في الأوعية الدموية، ما يزيد خطر الجلطات.

استبدل الأطعمة الدهنية بـ الخضروات، والحبوب الكاملة، والأسماك الغنية بالأوميجا-3.

قلّل من الملح والسكريات قدر الإمكان.

مارس النشاط البدني بانتظام للحفاظ على توازن ضغط الدم والكوليسترول.

الوقاية تبدأ من المائدة، فاختياراتك اليومية قد تحميك من أمراض خطيرة.

احرص على الغذاء الصحي والاعتدال، فالقلب لا يحتمل المجازفة.