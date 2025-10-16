فائدة غير متوقعة لقضاء ساعة أسبوعيا مع الحيوانات الأليفة

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة فلوريدا عن فائدة غير متوقعة فائدة غير متوقعة لقضاء الوقت مع الكلاب، تبدو أكثر وضوحاً لدى النساء تحديداً.

وأوضحت الدراسة أن مجرد ساعة أسبوعيا من التفاعل مع هذه الحيوانات الأليفة يمكن أن تبطئ علامات الشيخوخة الخلوية لدى النساء.

وأشار الباحثون إلى أن التفاعل المنتظم مع الكلاب يعمل على إبطاء تقلص "التيلوميرات"، وهي الأجزاء الطرفية من الحمض النووي التي تقي الكروموسومات وتُستخدم كمؤشر حيوي على الشيخوخة البيولوجية.

وأشارت الدراسة إلى أن التأثير ظهر بشكل خاص على النساء، ما يعني أن الكلاب قد توفر وسيلة طبيعية لتحسين صحة الخلايا وتخفيف التوتر، بديلاً عن التدخلات الطبية المكلفة.

كما إن التفاعل مع الحيوانات لا يمنح فقط دعما عاطفيا، بل يخلق أيضا تأثيرات بيولوجية ونفسية إيجابية تقلل من آثار الإجهاد وتعزز الإحساس بالأمان والاستقرار العاطفي، وهو أمر بالغ الأهمية للنساء.

وشملت الدراسة 28 امرأة تتراوح أعمارهن بين 32 و72 عاما، جميعهن من المحاربات القدامى المصابات باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD). وقُسّمت المشاركات إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: شاركت فعليًا في تدريب كلاب الخدمة المخصصة لرفيقاتهن من المحاربات.

المجموعة الثانية: اكتفت بمشاهدة مقاطع فيديو حول تدريب الكلاب لمدة ساعة أسبوعيًا على مدى ثمانية أسابيع.

وارتدت المشاركات أجهزة مراقبة لقياس مؤشرات التوتر الفسيولوجية، مثل تقلب معدل ضربات القلب، كما أُجريت تحاليل لعينة اللعاب لتحديد طول التيلومير، كمقياس للشيخوخة الخلوية.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تفاعلن مباشرة مع الكلاب شهدن زيادة في طول التيلومير، ما يشير إلى تباطؤ عملية الشيخوخة البيولوجية، في حين انخفض الطول لدى المجموعة التي لم تتفاعل مع الكلاب.

وعلى الصعيد النفسي، أبلغت جميع المشاركات عن انخفاض في مستويات القلق وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة، وكان التأثير الأكثر وضوحًا لدى المجموعة التي شاركت فعليًا في تدريب الكلاب.

ووُصفت الدراسة بأنها "رائدة" في فهم التأثيرات البيولوجية للتفاعل مع الحيوانات، خاصة لدى النساء المصابات باضطرابات نفسية مرتبطة بالتوتر. وأشارت كراوس-باريلو إلى أن الفريق يخطط لتوسيع الدراسة مستقبلا لتشمل عينات أكبر ومحاربين قدامى من الرجال، بهدف فهم أوسع لتأثير التفاعل مع الكلاب على الصحة النفسية والبدنية.

