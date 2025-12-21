مبعوث بوتين: نجري مع أمريكا مباحثات بناءة بشأن حرب أوكرانيا



وكالات

قال كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا والولايات المتحدة تجريان مناقشات بناءة ستستمر في ميامي، اليوم الأحد.

وأضاف: "تسير المناقشات على نحو بناء، بدأت في وقت سابق وستستمر اليوم وغدًا أيضا".

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناع كل من روسيا وأوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

يأتي الاجتماع في أعقاب محادثات أمريكية، الجمعة، مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، وفي وقت بثت فيه المناقشات حول خطة سلام بعض الأمل في التوصل إلى حل للصراع الذي بدأ عندما شنت روسيا حربها الشاملة في فبراير 2022.

ووصل كيريل دميترييف إلى ميامي لقيادة وفد روسيا الذي سيلتقي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه قد يشارك في المحادثات.

وجرت اجتماعات سابقة في ملعب ويتكوف للجولف في ميامي.

وأشار مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون وأوروبيون الأسبوع الماضي إلى إحراز تقدم بشأن الضمانات الأمنية لكييف كجزء من المحادثات لإنهاء الحرب، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشروط ستكون مقبولة لموسكو.

وقال مصدر روسي، إن من المستبعد عقد أي اجتماع بين دميترييف ومفاوضين أوكرانيين.

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن الولايات المتحدة عرضت صيغة جديدة محتملة لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا بمشاركة مبعوثين أمريكيين وربما أوروبيين.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن كييف ستعلن موقفها من هذه الصيغة بمجرد أن يتضح ما إذا كانت نتائج المناقشات الثنائية مع المفاوضين الأمريكيين التي استؤنفت يوم الجمعة إيجابية، مضيفا أنه ويعتزم تناول الأمر مع رئيس الوفد الأوكراني رستم أوميروف.

وفي حديثه للصحفيين في كييف، لم يتطرق زيلينسكي إلى تفاصيل حول شكل الصيغة التي اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

قال زيلينسكي: "قالت الولايات المتحدة إنها ستعقد اجتماعا منفصلا مع ممثلي روسيا، واقترحوا الصيغة التالية، على حد علمي: أوكرانيا وأمريكا وروسيا، وربما أوروبا أيضا لأن لها ممثلين هناك"، وفقا للغد.