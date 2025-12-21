إعلان

بعد العثور على أمتعة مشبوهة.. إخلاء مبنى محطة القطارات في ألمانيا

كتب : مصراوي

03:10 ص 21/12/2025

الشرطة الألمانية

وكالات

قالت وسائل إعلام ألمانية، إنه تم إخلاء مبنى محطة القطارات الرئيسية في مدينة شتوتجارت بغرب ألمانيا مساء السبت بسبب العثور على أمتعة مشبوهة.

وحسبما نقلت وكالة "د ب أ" عن مسؤول في الشرطة، تم نشر قوة كبيرة من الشرطة الفدرالية في المكان.

يشار إلى أن الحادث أسفر عن فرض قيود على حركة القطارات في المنطقة وتغيير مسار العديد منها.

وعند الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي تم إعلان أن العملية ستستمر لعدة ساعات إضافية.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن الشرطة لم تؤكد رسميا صحة هذا الإعلان، ولكن لا يزال مجهولا كم من الوقت ستستغرق العملية الأمنية في المبنى، وفقا لروسيا اليوم.

الشرطة الألمانية إخلاء محطة قطارات ألمانيا ألمانيا مدينة شتوتجارت غرب ألمانيا

