6 أطعمة طبيعية لتعزيز صحة القلب وحمايته

يمثل الحفاظ على صحة القلب أولوية للوقاية من الأمراض القلبية الخطيرة، واختيار الأطعمة الصحية خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

إليكم أبرز الأطعمة التي تدعم صحة القلب، وفقا لموقع "webmd".

سمك السلمون

من أفضل المصادر لأحماض أوميجا-3 الدهنية، التي تقلل من اضطرابات نظم القلب، وتخفض ضغط الدم والدهون الثلاثية، كما تقلل الالتهابات.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة تحمي الأوعية الدموية، ويساعد استبداله بالدهون المشبعة على خفض الكوليسترول الضار.

الجوز

تناول كمية صغيرة من الجوز يوميًا يسهم في خفض الكوليسترول وتقليل التهاب شرايين القلب، وذلك بفضل محتواه من أوميجا-3 والدهون الأحادية غير المشبعة والألياف.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة منخفضة المؤشر الجلايسيمي وغنية بالألياف، وفيتامين أ، والليكوبين، ما يجعلها خيارا أفضل من البطاطا البيضاء للحفاظ على صحة القلب.

البرتقال

يحتوي البرتقال على ألياف البكتين التي تخفض الكوليسترول، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي يساعد في ضبط ضغط الدم.

دقيق الشوفان

يساعد تناول دقيق الشوفان في خفض الكوليسترول السيئ، كما يحافظ على استقرار السكر في الدم ويعزز الشبع لفترات طويلة، ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري والقلب.

اقرأ أيضا:

5 علامات مبكرة تنذر بارتفاع الكوليسترول في الجسم

علامة شائعة تظهر في الصباح تدل على الإصابة بالسرطان

طفل يتعرض لسكتة قلبية بعد تلقيه التطعيم.. ما القصة؟

علبة واحدة فقط.. مفاجأة صادمة عن تأثير المشروبات الغازية على الكبد

5 فوائد مذهلة لعصير المانجو على صحة الجسم