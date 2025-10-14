مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التفاح الأخضر

التفاح الأخضر من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، خاصة الألياف ومضادات الأكسدة، ويتميز بانخفاض محتواه من الدهون والسكر والصوديوم، لكن هل تعلم ما يحدث لجسمك عند تناوله؟

يعزز صحة الكبد

يحتوي عصير التفاح الأخضر على مركبات مضادة للأكسدة تحمي الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتُسهم في منع تورمه وتحسين وظائفه الحيوية، وهذا بدره يدعم تنظيف الجسم من السموم، وفقا لموقع "health".

تقليل خطر الإصابة بالربو ويحمي الرئتين

تناول التفاح الأخضر بانتظام يمكن أن يُخفض خطر الإصابة بالربو بنسبة تصل إلى 23%، كما يُوصى به للمدخنين، إذ يساعد على الحد من مضاعفات أمراض الجهاز التنفسي، خصوصاً أمراض الانسداد الرئوي المزمن.

خسارة الوزن وتحسين الأيض

بفضل احتوائه على سعرات حرارية منخفضة وألياف تساعد في الشعور بالشبع، يُسهم تناوله في تحفيز عملية حرق السعرات الحرارية، ما يجعله خياراً جيداً للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن.

مضاد طبيعي للشيخوخة

يحتوي أيضا على تركيبة غنية من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين A وC والفينولات، التي تقي من الشيخوخة المبكرة، كما يُسهم في تقليل ظهور التجاعيد والبقع الداكنة، من خلال مكافحة أضرار الجذور الحرة التي تؤثر على صحة البشرة.

