ريم سامي تستعرض فستانها بافتتاح البحر الأحمر والجمهور يعلق (صور)

في افتتاح البحر الأحمر السينمائي.. ماذا طلب شون بيكر من چولييت بينوش؟

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالتها التي ظهرت بها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة.

ونشرت ريم، الصور التي استعرضت من خلالها فستانها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جميلة، شيك جدا، عسل، إيه الحلاوة دي".

يذكر أن آخر أعمال ريم سامي كان مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، أحمد مالك، أحمد داش، وإخراج محمد سامي.