6 عادات صباحية بسيطة تساعد على علاج الإمساك

يعاني كثيرون من مشكلات الهضم، أبرزها الإمساك والانتفاخ، والتي ترتبط بنمط الحياة اليومي والعادات الصباحية.

فيما يلي، أبرز العادات الصباحية التي تساعد على الوقاية من الإمساك والحد من الانتفاخ، وفقا لموقع "Times of India".

شرب الماء قبل القهوة

عند الاستيقاظ، يكون الجهاز الهضمي بحاجة إلى الترطيب، لذلك يُوصى بشرب كوب من الماء الدافئ أو بدرجة حرارة الغرفة قبل تناول القهوة، هذا يساعد على تليين البراز وتحفيز حركة الأمعاء.

النشاط البدني

ممارسة حركات بسيطة كالمشي أو التمدد أو اليوجا في الصباح يعمل على تنشيط انقباضات الأمعاء.

تناول أطعمة غنية بالألياف

تخطي وجبة الإفطار خيارا رائعا، لكن لمن يعانون من الإمساك، فإن تناول فطور غني بالألياف أمر ضروري لزيادة حجم البراز ويسهل مروره.

عدم تجاهل الحاجة إلى الإخراج

من الضروري الاستجابة لإشارات الجسم وعدم تأجيل دخول الحمام، تجاهل الرغبة المتكررة في التبرز يُدرب الجسم على حبس الفضلات، ما يؤدي إلى تفاقم الإمساك.

تجنب المشروبات الغازية

تُفاقم المشروبات الغازية الانتفاخ عبر احتباس الغازات، لذا يُنصح بشرب الماء، شاي الأعشاب، أو ماء الليمون الدافئ في بداية اليوم، وتأجيل المشروبات الغازية إلى وقت لاحق.

تقليل التوتر

التوتر يؤثر مباشرة على الجهاز الهضمي ويؤدي إلى بطء الهضم وزيادة الانتفاخ، وللحد من ذلك، يمكن اتباع تقنيات بسيطة مثل التنفس العميق لخمس مرات قبل مغادرة السرير، كتابة الملاحظات أو اليوميات أثناء تناول القهوة، وتجنب تصفح الأخبار السلبية فور الاستيقاظ.

