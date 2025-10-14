أطعمة تقلل خطر الإصابة بالخرف.. تناولها على الإفطار

كشفت دراسات علمية حديثة عن دور النظام الغذائي في الوقاية من الخرف وتعزيز القدرات المعرفية، خاصة لدى الفئات المعرضة لخطر الإصابة.

وتشير النتائج إلى أن تناول أطعمة معينة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، يمكن أن يعزز صحة الدماغ، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

البيض

كونه غنياً بالكولين، وهو عنصر أساسي يعزز الذاكرة والمزاج ويقلل من السموم العصبية، وتبين أن تناول أكثر من بيضة أسبوعياً قد يخفض خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 47%.

التوت

التوت يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهاب في الدماغ، فضلا عن تحسين الذاكرة وتخفيف أعراض الاكتئاب لدى من تتراوح أعمارهم بين 50 و65 عاماً.

المكسرات

تناول القليل من المكسرات غير المملحة يوميا كافية لتقليل خطر الإصابة بالخرف، نظرا لغناها بأحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة الدماغ.

اقرأ أيضا:

5 علامات مبكرة تنذر بارتفاع الكوليسترول في الجسم

علامة شائعة تظهر في الصباح تدل على الإصابة بالسرطان

طفل يتعرض لسكتة قلبية بعد تلقيه التطعيم.. ما القصة؟

علبة واحدة فقط.. مفاجأة صادمة عن تأثير المشروبات الغازية على الكبد

5 فوائد مذهلة لعصير المانجو على صحة الجسم