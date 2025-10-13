ما الذي يحدث لجسمك عند تناول فص من الثوم صباحاً؟

الثوم من أقدم الأطعمة التي استخدمت في الطب الطبيعي عبر العصور، لما يحتويه من مركبات فعّالة أبرزها الأليسين، الذي يمنح الثوم رائحته المميزة وفوائده المذهلة، وتناول فص واحد من الثوم على الريق صباحاً قد يحدث تغييرات إيجابية ملحوظة في الجسم.

- تنقية الجسم من السموم

ووفقًا لـ healthline. الثوم يساعد الكبد على أداء وظيفته في طرد السموم من الجسم، كما يحفز عملية الهضم ويقلل من الانتفاخات الصباحية.

- تقوية المناعة

بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية، يعزز الثوم من مقاومة الجسم للفيروسات والبكتيريا، خاصة في مواسم البرد والإنفلونزا.

- خفض ضغط الدم والكوليسترول

تناول الثوم بانتظام يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، ما يحمي القلب من الأمراض المزمنة.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي

الثوم ينشط إفراز العصارات الهضمية، ويعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا الضارة في الأمعاء، مما يساعد على توازن بيئة الجهاز الهضمي.

- تنشيط الدورة الدموية

يساعد الثوم على توسيع الأوعية الدموية، مما يُحسن تدفق الدم ويزيد من الطاقة والنشاط على مدار اليوم.

- محاربة الالتهابات

يُعتبر الثوم مضاداً طبيعياً للالتهابات، ويساعد في تخفيف التورم والآلام الناتجة عن التهابات المفاصل أو العضلات.

