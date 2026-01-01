"لو خدت جنيه على الدخول همشيك".. تحذير محافظ سوهاج لمشغل ممشى الكورنيش

وجّه اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، تحذيراً شديد اللهجة للقائمين على تشغيل ممشى الكورنيش الشرقي، قائلاً: "لو اتاخد جنيه واحد على الدخول همشيك".

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة أجراها المحافظ لتفقد استعدادات الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين في أول أيام العام الجديد 2026.

وأكد المحافظ أن ممشى الكورنيش الشرقي هو حق أصيل لأهالي سوهاج، وأن الهدف من إنشائه هو توفير متنفس حضاري مجاني يليق بهم، مشدداً على أن "مجانية الدخول" خط أحمر لن يسمح بتجاوزه تحت أي مسمى.

وأوضح أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة لتحصيل رسوم من المواطنين، مشيراً إلى أن أي مخالفة في هذا الشأن تعني "فسخ التعاقد فوراً" مع الجهة المشغلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم تقتصر توجيهات المحافظ على رسوم الدخول فحسب، بل امتدت لتشمل "فاتورة الخدمات" بالداخل، حيث وجّه بضرورة الالتزام بأسعار المشروبات والمأكولات ومنطقة ألعاب الأطفال دون مغالاة، مراعاةً للبعد الاجتماعي للأسر السوهاجية.

كما شدد على رفع كفاءة النظافة والمظهر الحضاري للممشى، مؤكداً أن الاستمرار في الإدارة مرهون برضا المواطن وجودة الخدمة المقدمة.

وشملت جولة "سراج" تفقد حديقة مدينة ناصر العامة التي افتتحت مؤخراً بعد تطويرها الشامل، حيث حرص على الحديث مع المواطنين المترددين على الحديقة والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن عجلة التطوير في سوهاج تهدف في المقام الأول إلى إتاحة المساحات العامة والحدائق بالمجان أمام الجميع، لضمان استيعاب أعداد المواطنين في الأعياد والمناسبات دون تكدس، مع ضمان تقديم خدمة ترفيهية "آمنة ومحترمة" دون أعباء مالية إضافية.