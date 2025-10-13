عصير يعزز تدفق الدم إلى الدماغ.. احرص على تناوله

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة نيوكاسل أن تناول عصير ثمار الكشمش الأسود أو ما يعرف بالـ Blackcurrant قد يسهم في تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ.

وشملت الدراسة 20 شاب بصحة جيدة، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين لمقارنة النتائج.

وحصلت المجموعة الأولى على عصير كشمش أسود غني بـ 500 ملليجرام من البوليفينول، في المقابل، تناولت المجموعة الثانية مشروب مطابق له في المظهر والمذاق، لكنه لم يحتوي على المكونات النشطة.

وقام الباحثون برصد مستويات الأوكسجين في الدم التي تمثل مقياساً لنشاط الدورة الدموية الدماغية وذلك بالاعتماد على تقنية التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء، وفقا لـ "mail".

وكشفت الدراسة عن تحسن سريع في وظيفة الدورة الدموية الدماغية: فبعد مرور 35 دقيقة من تناول عصير الكشمش الأسود، سجلت المجموعة الأولى زيادة في الأوكسي هيموجلوبين في منطقة الفص الجبهي الأيسر، وهو دليل على تحسن تدفق الدم وزيادة أوكسجين الدماغ.

وعلى الجانب الآخر، أشار انخفاض مستوى الديوكسي هيموغلوبين إلى دليل واضح على تزايد كفاءة الأوعية الدموية في الدماغ وقدرتها المحسنة على تزويد الخلايا العصبية بما تحتاجه من أوكسجين.

ولاحظ الباحثون أن المجموعة الأولى أظهرت زيادة في تدفق الدم إلى القشرة الجبهية اليسرى (منطقة الانتباه واتخاذ القرار) عقب تناول العصير.

ويعكس هذا التغير نشاطا أكبر للجانب الأيسر من الدماغ في مهام الذاكرة العاملة.

وأشار الباحثون إلى أن ثمار الكشمش الأسود غنية بمركبات البوليفينولات، وخصوصا الأنثوسيانين، وهي مواد نباتية تُعرف بتأثيرها الإيجابي في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

وهذه المركبات تعزز إنتاج أكسيد النيتريك الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية، أو تؤثر على مستويات الدوبامين والسيروتونين في الدماغ، وهما ناقلان عصبيان يؤديان دورا مهما في تنظيم تدفق الدم والوظائف العصبية المرتبطة بالتركيز والذاكرة.

اقرأ أيضا:

وصفة طبيعية.. حسام موافي يكشف سر علاج الإمساك المزمن

احذر.. مشروبات شهيرة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

إشارات خفية في جسمك قد تنذر بفشل كلوي.. لا تتجاهلها

فئات ممنوعة من تناول القهوة.. هل أنت من بينهم؟

أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة.. انتبه قبل فوات الأوان