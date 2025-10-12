كيف يؤثر تصفح وسائل التواصل الاجتماعي ليلا على جودة النوم؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بريستول أن الأشخاص الذين ينشرون محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الليل هم أكثر عرضة لضعف الصحة النفسية، حيث أبلغ هؤلاء المستخدمون الليليون عن أعراض أعلى للاكتئاب والقلق.

ولتحليل هذه الظاهرة، قام الباحثون بتحليل عادات النشر الليلي للمستخدمين على منصة "إكس" تويتر سابقا.

ولتعزيز الدراسة، تم دمج هذه البيانات مع دراسة واسعة النطاق لـ صحة سكان غرب إنجلترا، وهي المعروفة باسم دراسة أطفال التسعينيات.

وتم اختيار نحو 310 أشخاص للمشاركة في الدراسة بناء على توقيت تغريداتهم وموعد إجابتهم على استبيانات حول صحتهم النفسية، وفقا لـ "إندبندنت".

وفحص الباحثون 18288 تغريدة، بما في ذلك إعادة النشر، تم نشرها بين يناير 2008 وفبراير 2023، قبل أن تغير المنصة اسمها من "تويتر" إلى "إكس".

وأظهرت الدراسة أن المستخدمين الذين غردوا باستمرار بين الساعة 11 مساء و5 صباحاً كانوا يمتلكون صحة نفسية أضعف بكثير مقارنة بمن استخدموا المنصة في ساعات النهار.

كما أن التغريد خلال الليل يفسر ما يقارب 2% من التباين في الصحة النفسية، كما وجدوا ارتباطا بين التغريد الليلي والاكتئاب والقلق، لكن هذه الارتباطات لم تكن بنفس القوة.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يسبب اضطراب النوم ويجعل الأشخاص مستيقظين، وبالإضافة إلى أن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة يوقف إنتاج الميلاتونين.

اقرأ أيضا:

وصفة طبيعية.. حسام موافي يكشف سر علاج الإمساك المزمن

احذر.. مشروبات شهيرة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

إشارات خفية في جسمك قد تنذر بفشل كلوي.. لا تتجاهلها

فئات ممنوعة من تناول القهوة.. هل أنت من بينهم؟

أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة.. انتبه قبل فوات الأوان