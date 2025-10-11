تحذيرات من عودة جديدة لكورونا.. الشتاء يحمل مفاجأة

بعد أشهر من الهدوء النسبي، عاد القلق من فيروس كورونا إلى الواجهة مجددا، مع رصد سلالات جديدة تُعرف باسم نيمبوس وستراتوس، أثارت موجة من التحذيرات في أوساط الصحة العالمية.

وأكد دارين ألكورن، كبير الممرضين في مستشفيات جامعة بليموث التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن السلالتين الجديدتين لا تبدوان أكثر خطورة من سابقاتهما، لكنه أشار إلى أن الانتشار المبكر للفيروس هذا العام يسبب تحديات متزايدة في المستشفيات.

وفيما تحاول السلطات الصحية احتواء الوضع، تم تشديد معايير الحصول على الجرعات المعززة من لقاح كوفيد، لتقتصر على من تجاوزوا 75 عامًا أو أصحاب المناعة الضعيفة فقط، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة من كبار السن.

وقالت بام ستانسفيلد، 73 عامًا، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "كنت أتلقى اللقاح كل عام، لكنهم أخبروني أنني لم أعد مؤهلة. أصبت بكوفيد من قبل، وكانت تجربة بائسة".

وأشارت جمعية الصيدليات المجتمعية في إنجلترا إلى أن ما بين ثلث ونصف من يحضرون لمواعيد التطعيم يتم رفضهم، مما تسبب في حالة من الغضب والإحباط بين المرضى، إلى جانب تعرض العاملين الصحيين للإساءة.

من جانبه، أوضح البروفيسور ديفيد سترين من كلية الطب بجامعة إكستر، أن السبب وراء تقليص الفئات المستهدفة باللقاح هو أن السلالات الجديدة لا يُتوقع أن تُسبب أمراضًا شديدة.

وقال: "اللقاح هدفه الحد من الحالات الخطيرة، لكننا لا نتوقع موجة حادة هذا الموسم".

وفي المقابل، دعت الدكتورة روث جولدشتاين، مساعدة مدير الصحة العامة في مجلس كورنوال، المؤهلين للحصول على اللقاح إلى عدم التردد، مؤكدة أن التواصل حول الفئات المستثناة كان "بحاجة إلى مزيد من الوضوح".

